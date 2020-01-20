中國國家主席習近平今天針對武漢肺炎疫情說，春節期間人員大範圍密集流動，做好疫情防控十分緊要，有關部門要採取有效措施堅決遏制疫情蔓延。但他不忘強調要「堅決維護社會大局穩定」。

中國國務院總理李克強則跟進批示，要做好與世界衛生組織（WTO）、有關國家和「港澳台地區」溝通協調，密切協作形成合力，堅決防止疫情擴散蔓延。

新華社這項報導同時發布武漢肺炎最新疫情。截至今晚6時，中國國內感染武漢肺炎者224例，其中確診217例（武漢198例，北京5例，廣東14例），疑似病例7例（四川2例，雲南1例，上海2例，廣西1例，山東1例）。

至於中國境外，泰國通報確診病例2例，日本、南韓各通報1例。

根據報導，習近平說，武漢等地近期陸續發生新型冠狀病毒感染肺炎疫情，必須引起高度重視，全力做好防控工作。而目前正值春節期間，人員大範圍密集流動，做好疫情防控工作十分緊要。

習近平表示，各級黨委和政府及有關部門「要把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位，制定周密方案，組織各方力量開展防控，採取確實有效措施，堅決遏制疫情蔓延勢頭」。

他說，要全力救治患者，盡快查明病毒感染和傳播原因，加強病例監測，規範處置流程。要及時發布疫情訊息，深化國際合作。要「加強輿論引導」，加強有關政策措施宣傳解讀工作，「堅決維護社會大局穩定，確保人民群眾度過一個安定祥和的新春佳節」。

中國國務院總理李克強則跟進批示，各相關部門和地方要以「對人民群眾健康高度負責」的態度，完善應對方案，全力以赴做好防控工作，落實「早發現、早報告、早隔離、早治療和集中救治」措施。

李克強說，要加快查明病毒源頭和感染、傳播等機理，及時客觀發布疫情和防控工作訊息，科學宣傳疫情防護知識。做好與世界衛生組織、有關國家和「港澳台地區」的溝通協調，密切協作形成合力，堅決防止疫情擴散蔓延。

因為上述指示，中國國務院聯防聯控機制今天召開視訊會議，對武漢肺炎疫情防控工作進行全面部署。國家衛健委並成立應對處置工作領導小組，指導地方做好疫情應對處置工作。

(中央社)