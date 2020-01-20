傳源文化藝術團20日以精采表演為活動揭序。（何冠嫻攝）

縣長徐耀昌徐耀昌等人推廣原鄉旅遊特色。（何冠嫻攝）

縣府原住民族事務中心推廣特色文化，邀請遊客體驗驗原住民人文風情。（何冠嫻攝）

2020苗栗縣原住民族假日藝文系列活動登場

苗栗縣政府原住民事務中心規畫假日藝文系列活動，展現原住民人文特色，邀請民眾春節期間，體驗原鄉深度旅遊，20日苗栗縣長徐耀昌等人為活動揭開序幕。

徐耀昌20日偕同縣議員黃月娥、楊文昌、南庄鄉代理鄉長陳永賢、縣府原民中心主任蔣意雄等人，說明活動並揭序精彩節目。

蔣意雄說明，泰雅文物館假日藝文系列活動，將於25日至29日每天及2月10日至12月底的每周六下午2時20分至3時、周日上午10時至12時，安排歌舞、樂團、街頭藝人表演，並於4月至10月每個月的第2周星期六晚間7時至9時，規畫「星光草地野餐會」，其中「星光草地音樂會」4月、6月、8月、10月登場，「親子露天星光電影院」則於5月、7月、9月以露天螢幕，分別播放電影玩具總動員4、獅子王、無敵破壞王2，吸引青年與親子共襄盛舉。

首辦假日藝文展演活動的南庄鄉賽夏族民俗文物館，將於2月8日至12月底每個月第2、4周星期6下午2時20分至3時，安排精彩表演，歡迎全國遊客到原鄉深度旅遊，品嘗原住民風味餐，感受原住民的人文風情。

此外，原民中心指出，全國地方文化館中，只有位在苗栗縣的泰雅文物館設有泡腳溫泉體驗區，入園即可免費享受泡腳樂趣，在苗栗從早玩到晚，體驗原鄉深度旅遊。

(中時 )