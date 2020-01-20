迎接「2020台灣燈會」中市都發局協同興富發建設、聯聚建設及寶輝建設與知名大建築師許榮江建築師等，以LED妝點筏子溪迎賓水岸廊道，20日傍晚點燈。（黃國峰攝）

迎接「2020台灣燈會」中市都發局協同數個建商，以光環境的概念，妝點筏子溪迎賓水岸廊道，20日傍晚璀璨登場，吸引攝影玩家捕捉美麗一刻。（黃國峰攝）

迎接「2020台灣燈會」中市都發局協同數個建商，以光環境的概念，妝點筏子溪迎賓水岸廊道，20日傍晚璀璨登場，吸引攝影玩家捕捉美麗一刻。（黃國峰攝）

迎接「2020台灣燈會」，中市都市發展局協同建設公司，聯手打造燈會城市意象亮點，把筏子溪迎賓水岸廊道，把原本「TAICHUNG」字樣結合LED燈排列出「2020台灣燈會，璀璨台中」等文字，20日傍晚舉行點燈儀式，讓來往台中站的高鐵旅客耳目一新。

中市都市發展局協同興富發建設、聯聚建設及寶輝建設與知名大建築師許榮江建築師等，以「光環境」為概念，妝點筏子溪公園水岸廊道成為繽紛炫麗的亮麗舞臺，並搭配瀑布燈簾營造絢麗視覺饗宴，即日起展至2月23日，邀請遊客到訪台中賞燈。

台中市都市發展局表示，筏子溪畔水岸廊道，豎立高4公尺「TAICHUNG」字樣的立體地標，本就吸引許多遊客在此拍照、賞景，此次結合環保材料以七彩奪目的LED燈及瀑布燈簾打造的限量版地景藝術，將於燈會期間展示至109年2月8日止，期望吸引更多人來台中遊玩。

另外還有台中州廳廣場及文心陸橋等燈會亮點，將陸續與大家見面，一樣精彩可期！誠摯邀請全國人民一同張燈結綵，歡慶台灣燈會。

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(中時 )