楊謹華熱心公益，農曆新年前受「愛最大慈善光協會」之邀，響應「筷筷相伴 獨居老人」愛最大公益活動，她親自探望92歲獨居的陸奶奶，陸奶奶雖然身體尚稱硬朗，但膝下無子，至愛的丈夫離世後，只能一人獨活，她有突然腿軟的毛病，楊謹華探視時，正好及時扶住險些跌倒的陸奶奶，她抱住奶奶直說：「奶奶，我救妳、我救妳！」給了陸奶奶很大的支持安慰。

楊謹華以實際行動關懷獨居的陸奶奶。（愛最大慈善光協會提供）

楊謹華心有餘悸地說，她知道老人家很怕摔，只要一跌倒，除了可能骨折，每跌跤一次，身體也會更衰弱，她很感恩老天讓她有機會來看陸奶奶，而且及時拉住腿軟的奶奶，抱著她、給她安慰！她說每個人臨老都可能面臨家人離世而獨居的狀況，希望大家「坐而言、不如起而行」，主動或透過長照機構關懷獨居老人，把這個好習慣傳承下去！

楊謹華以實際行動關懷獨居的陸奶奶。（愛最大慈善光協會提供）

楊謹華感性表示，在台灣，像陸奶奶一樣需要陪伴關懷的獨居老人，超過 4萬5000 位，他們需要的不只是物質，更需要有人與他們一起分享情感。她邀請大家一起溫暖同行，以一己之力，成為獨居老人生命裡的一道光，「不只照顧他們的身體，也陪伴他們的心。」

藍心湄手持水晶招財筷，熱心推廣「筷筷相伴 獨居老人」公益活動。（愛最大慈善光協會提供）

繼金馬影后謝盈萱探視88歲萬華失智陳爺爺、亞洲電視大獎視后楊謹華跟進響應陪伴92歲獨居陸奶奶，綜藝大姐大藍心湄也熱心推廣「筷筷相伴 獨居老人」活動，她特別手持「施華洛世奇水晶招財筷」，以一己之力呼籲大家有錢出錢、有力出力，善行不落人後！即日起至2月14日止，只要捐款1200元以上給「中華長照協會」作為照護長者基金，「愛最大慈善光協會」將加碼額外贈送「施華洛世奇水晶招財筷」與「鼠年發財紅包袋」，希望大家一起「筷樂相伴」，做好事、過好年！

(中時 )