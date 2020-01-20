陳大天近來推出創作新歌〈雞雞歌〉，表示因創作營合作夥伴嚴云農吃雞排時噎到，吐出一句：「雞、雞、雞、雞。」這個叫雞的舉動，讓他萌生靈感，在半小時內完成新歌，不過他當初一唱該曲時，老闆小燕當場傻眼。

張小燕一開始不太能接受這首歌，她不斷問陳大天：「是認真要出這首歌嗎？」陳大天花了許多時間跟公司開會，最後才打動張小燕。他日前拍攝MV，身兼導演，不只邀來2位亮眼舞者一起拍攝，更情商朋友出借一隻顏色鮮艷漂亮、個性溫馴的寵物公雞擔任主角，不過在拍攝途中，雞突然在現場拉屎，還直接掉在陳大天的「該邊」上，他笑說：「有黃金，遇屎則發，會旺！」

此外，他也為此自創「雞雞舞」，邀來黃子佼、曾國城、徐乃麟、八三夭、玖壹壹的健志、李千那、吳念軒等逾百位演藝圈好友都「聞雞起舞」，讓張小燕忍不住虧：「演藝圈的朋友真的很有愛心。」特別是黃子佼聽1次後，就完全唱對所有歌詞，陳大天在高鐵巧遇陳漢典立刻邀約，陳漢典直接在商店門口跳舞，邱鋒澤、陳零九則在髮廊嗨跳，陳大天說：「這些好友為了我秒變街頭藝人，真的很感謝。」

(中時 )