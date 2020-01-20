金曲台語歌后李婭莎推出新專輯《毒糖仔》，20日在神旺大飯店伯品廊舉辦發片記者餐會，邀來專輯製作人、金曲歌王蕭煌奇站台，一起合唱。今年37歲的她，已單身2年，透露身邊有常人會幫她介紹對象，不乏追求者，年齡從20幾歲到60歲都有，還有帥氣的女同志直接告白。

她笑說：「60幾歲真的無法，差3、4歲還可以。」並表示目前不太了解同性的感情，未來也不排斥同性，「愛沒有界線。」而她過去曾傳出與經紀人交往，跟音樂製作人范揚景傳出緋聞，她昨坦言曾與經紀人交往2年，後來因個性問題分手，加上對方不婚主義，「有些人不適合做情人，比較適合當朋友，現在像家人。」現在經紀人會下禁愛令？她說：「我也到這年紀，不會有禁愛令。」

她在記者會上，身穿白紗禮服，會想婚頭？她說：「我不急，爸爸媽媽會不時明示、暗示。」並表示曾與家人為此起過爭執、生氣，無奈說：「他們會比較誰家女兒又結婚，生小孩，結婚不難，但要適合自己的，結完才發現不好會更傷。」她現身邊有6個人在追求中，卻仍還沒遇到適合的對象，未來盼以結婚為前提交往。

談到理想型，她表示另一半人品好、有愛心、上進心、愛狗，外型則是看得順眼。而農曆過年將至，她會回上海老家10天，預計會包3千人民幣給父母，把時間留給家人度過假期。

(中時 )