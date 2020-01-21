本季在Kawhi Leonard離開後，多倫多暴龍還是打出相當不錯的成績，不過外媒報導，他們想要兜售即戰力來換取一些資源，來幫助球隊進行重建，也就是Kyle Lowry、Marc Gasol及Serge Ibaka這三名奪冠功臣。

暴龍雖然上賽季成功拿下冠軍金盃，無奈留不住Kawhi Leonard，但本季仍然打出相當有競爭力的成績，目前以28勝14負位居東區第三，勝率高達6成67，不過他們仍想獲得更多年輕資產。

根據《洛杉磯時報》的報導，暴龍願意出售陣中老將，也就是Kyle Lowry、Marc Gasol及Serge Ibaka，若是有球隊想要他們，暴龍隊都很願意聽取報價，不過並沒有一定會賣出的計畫。

這幾名球員對於爭冠球隊來說，應該是相當好的補強，具有經驗且在打法上不會稀釋目前各隊陣中主力球員的球權，但價格方面目前還不知道暴龍方面的底價。

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(中時電子報)