根據經濟部統計處統計資料顯示，我國超級市場近年積極，以鮮食主題、集點行銷及多元支付，提升消費便利性與客戶黏著度，2019年全年營業額可望突破2,000億元。

經濟部指出，超級市場營業額逐年攀升，至2018年已達到1,985億元，平均每年成長5.2％，高於整體綜合商品零售業之3.9％。就2019年1-11月營業額達到1,901億元，較上一年同期增5.1％，全年營業額可望突破2,000億元。

2019年截至11月底，台灣三大超市分別是全聯989家居首，其次為美廉社699家，頂好208家排名第三。（圖／經濟部提供）

從超市店數統計來看，截至2019年11月底超市達2,286家，其中全聯989家居首，其次為美廉社699家，頂好208家。展店速度以2015年及2016年最快，分別較上一個年度增加142家及200家，一直到了2019年整體展店速度放緩，至11月底僅較上年底增35家，分析主因是部分地區型超市退出市場所導致。

在販售商品上，以食品、飲料類占最多數。2018年超市商品販售結構以「食品及飲料」占69.4％為最主要，其次為「家庭器具」，占14.3％，第三高者是「藥品及化粧清潔用品，占比為8.5％，衣著及服飾品配件等其他類別所占比重皆低於5％。

經濟部也分析指出，.勞動成本提高成為超市首要經營困境，其次是價格競爭激烈，致毛利偏低及電商搶食市場。

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(中時電子報)