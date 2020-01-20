前國民黨副主席郝龍斌今晚七點在臉書宣布參選國民黨主席，網友留言大部分表示支持，但有人提到，要如何解決吳斯懷的問題？

郝龍斌在臉書表示：「同志們，沮喪、失望、憤怒、互嗆不會使我們站起來！此刻起，唯有堅定不移，深切互省、互信、互助。才可以再造典範，昂仰前行！」

郝龍斌說，未來黨的生存發展是最高指導原則，沒有框架問題，沒有邊際問題！面對當前困境，他心無懸念，全心為黨！從政的人常被批評「吃碗內，看碗外」他不但絲毫沒有這個念頭，「更直白地說，國民黨連碗都沒有了，還要算計甚麼？」

在兩岸關係上面，郝龍斌主張，國民黨應帶領全體國民脫離民進黨的台獨綁架及共產黨的統一勒索，國民黨必須進行黨內對話、討論、辯論，形成新的共識。

對此，在郝龍斌臉書留言的網友大部分表示支持，但也有人點到，黃復興黨部堅持要提吳斯懷當不分區立委，結果成為選舉標靶，這要如何解決？

(旺報 )