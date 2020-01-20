觀霧遊憩區雲霧步道宜人景觀。（雪霸處提供／何冠嫻苗栗傳真）

雪霸國家公園的武陵、觀霧、雪見及汶水遊客中心規畫除夕休館1天，春節期間不打烊，並舉辦多場活動與「雪霸風華 原舞躍動-原住民傳統歌舞展演活動」，感受原住民熱情且結合力與美的精彩舞蹈。

雪霸國家公園遊憩據點的武陵、觀霧、雪見遊憩區，海拔高度約在1,700至2,000公尺，動植物及人文資源豐富，景觀更具特色。因應春節假期，雪霸國家公園提供踏青賞景、親近自然的好去處，武陵、觀霧、雪見及汶水遊客中心將於除夕休館1天、春節假期持續提供遊客服務。

其中，汶水遊客中心位於園區外的苗栗縣大湖鄉，規畫展示廳及視聽室，透過淺顯文字、精彩圖片及影片，完整呈現雪霸園區的豐富資源，並於26至29日的初二至初五期間，舉辦「雪霸風華 原舞躍動-原住民傳統歌舞展演活動」，每天3場次，感受原民舞者的力與美及熱情。

武陵地區則有梅花、櫻花、桃花等果樹，在春天逐一綻放艷麗花朵，呈現美麗不凡的視覺饗宴。春節期間的觀霧遊憩區則有山胡椒、台灣檫樹、山櫻花、笑靨花爭相綻放，除壯麗花海與成片赤楊落葉，還有機會觀賞聖稜覆雪，為觀霧冬日季節限定美景，其中觀霧山椒魚生態中心在春節期間野將持續於10點開始進行定時解說活動，採現場報名額滿為止。

雪見遊客中心將於春節期間上午10點，下午2點辦理林間步道戶外導覽解說活動，以現場報名，此外，27至28日的初三至初四二本松解說站也將有「雪霸風華 原舞躍動-原住民傳統歌舞展演活動-雪見場次」，活動精彩豐富。

雪霸國家公園管理處呼籲，遊客上山健行賞景注意保暖，並配合交通疏導管制，注意行車與活動安全。相關諮詢電話：汶水遊客中心037-996100分機850；武陵遊客中心04-25901350；觀霧山椒魚生態中心037-276300；雪見遊客中心037-962188。

(中時 )