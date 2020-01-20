高雄市長韓國瑜出席青年對談。（林瑞益攝）

Youtube創辦人陳士駿到高雄與青年分享創業經驗。（林瑞益攝）

高雄市長韓國瑜20日晚間出席青年對談，他感謝Youtube創辦人之一的陳士駿願意到高雄與青年分享創業的成功經驗，他也勉勵大家，世界的力量不在大與小，而是巧不巧；如何發揮創意，結合所有的人脈，利用各種可能的工具，達到創業成功的路，這是非常重要的。

韓國瑜、高雄市副市長葉匡時等人出席「青年對談──創業巔峰的捨與得」座談會，會場幾乎滿座，許多青年與民眾到場聆聽。韓國瑜說，陳士駿8歲就從台灣移居美國，創業的前半生充滿傳奇，他不光是事業有成，獲得巨大收入的時候，卻罹患腦部疾病，他也克服了疾病，這是了不起的，且令人尊敬的是，他願意回台灣發展。

韓國瑜勉勵勉勵青年朋友，在創業時感到孤獨，沒有資源，十年寒窗苦讀，磨練自己，但是否成功，卻沒有把握；高雄市青年局一直想借用所有的資源與人脈，幫助青年朋友。

韓國瑜表示，陳士駿創辦人的發展前半段，其創業旅程面對資源不是很多。他勉勵大家，面對未來的競爭，不光是台中、台北的民眾，而要面臨東京、上海、新加坡等國際競爭者，大家要加緊準備，市府希望提供各種有經驗的典範，希望大家從中吸取養分，壯大自己，奠基未來成功的基礎，感謝陳士駿願意到高雄與大家分享成功經驗。

(旺報 )