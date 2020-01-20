春節臨近，武漢等多地發生新型冠狀病毒感染的肺炎確診人數快速增加，大陸國家主席習近平針對疫情做出指示，要求把人民群眾生命安全和身體健康放在首位，特別是在春節期間必須做好疫情防控工作，堅決維護社會大局穩定。國務院總理李克強亦對春節防疫批示，要求做好疫情防控與救治工作，做好與世界衛生組織、有關國家和港澳台地區的溝通，防止疫情蔓延。

大陸《新華社》報導，截至1月20日18時，境內累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎病例224例，其中確診病例217例（武漢市198例，北京市5例，廣東省14例）；疑似病例7例（四川省2例，雲南省1例，上海市2例，廣西壯族自治區1例，山東省1例）。日本通報確診病例1例，泰國通報確診病例2例，韓國通報確診病例1例。

報導說，習近平作出指示稱，目前正值春節期間，人員大範圍密集流動，做好疫情防控工作十分緊要。要及時發佈疫情信息，深化國際合作。要加強輿論引導，加強有關政策措施宣傳解讀工作，堅決維護社會大局穩定，確保人民群眾度過一個安定祥和的新春佳節。

國務院總理李克強也作出批示，要求各相關部門和地方要以對人民群眾健康高度負責的態度，完善應對方案。加快查明病毒源頭和感染、傳播等機理，及時客觀發佈疫情和防控工作信息。做好與世界衛生組織、有關國家和港澳台地區的溝通協調，密切協作形成合力，堅決防止疫情擴散蔓延。

(中時電子報)