威力彩第109006期 獎號開出 21:082020/01/20 中時電子報 趙永紝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 本期威力彩頭獎加碼2億，吸引民眾購買。(示意圖／本報資料照片) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 春節將近，剛領到年終獎金的民眾都試一試今年手氣！尤其台彩公司在今(20)晚的威力彩頭獎直接加碼2億元，更是造成轟動。 威力彩第109006期今晚開獎，第一區中獎號碼為27、20、29、12、36、33，第二區中獎號碼為01號。 (中時電子報) #頭獎 #威力彩 #開獎 也許您會感興趣 推薦閱讀 總統專機賣不掉 墨西哥打算當作樂透彩頭獎 04:112020/01/18 國際 頭獎彩券誤丟洗衣機「攪成一團」險掰了2.5億高額獎金 22:132020/01/19 國際 刮刮樂百萬獎 還有580個未刮出 04:102020/01/20 投資理財 財經熱門新聞 沒了ECFA 台灣會如何？老謝建議小英做這件事 - 財經 有彩蛋！星宇開航廣告 安排這「9個字」讓人流眼淚 - 財經 台積電爆超狂數字 謝金河分析後大驚 - 財經 全押台積電太可惜！ 封關前看這幾檔黑馬奔騰 - 財經 台積電代工蘋果晶片 傳將在美國製造 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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