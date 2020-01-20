春節將近，剛領到年終獎金的民眾都試一試今年手氣！尤其台彩公司在今(20)晚的威力彩頭獎直接加碼2億元，更是造成轟動。

威力彩第109006期今晚開獎，第一區中獎號碼為27、20、29、12、36、33，第二區中獎號碼為01號。

(中時電子報)