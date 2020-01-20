西班牙觀光人次 連七年破紀錄 21:042020/01/20 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 西班牙工業暨觀光部長馬羅托（Reyes Maroto）20日召開記者會宣布，去年造訪西班牙的觀光人次達8,370萬，連續7年打破紀錄，以來自亞洲和美國的遊客最多，彌補英國與德國遊客下滑的缺口。該名部長雖對西國今年觀光前景樂觀，但未提出具體預估數字。 (工商 ) #觀光人次 #觀光 #部長 #西班牙 #破紀錄 也許您會感興趣 推薦閱讀 台東觀光人次 鹿野熱氣球居冠 04:102020/01/16 地方新聞 日月潭吃啥才算沒白來？曝2銷魂美食 11:242020/01/16 日常 《產業》提升觀光業競爭力，晶華潘思亮籲重新定位 16:142020/01/16 財經 迎接2020脊梁山脈旅遊年 40條山旅路線出爐 20:302020/01/17 財經 北市、布拉格市成姐妹市 觀光旅遊產業新契機 23:312020/01/17 財經 南投觀光工廠拚商機 「廠廠都好玩」尋寶大作戰 17:462020/01/19 旅遊 蔡聲望創新高 多數人反對兼黨主席 10:272020/01/20 政治 WeMo擴大布局 2020高雄投車1500台進軍觀光區 11:232020/01/20 科技 《觀光股》六角站上200關，躋身觀光股后 13:412020/01/20 財經 拚綠能觀光！高市府攜手WeMo智慧租借 16:502020/01/20 生活 財經熱門新聞 有彩蛋！星宇開航廣告 安排這「9個字」讓人流眼淚 - 財經 沒了ECFA 台灣會如何？老謝建議小英做這件事 - 財經 台積電爆超狂數字 謝金河分析後大驚 - 財經 未來10年仍動盪 IMF示警：恐重演經濟大蕭條 - 財經 台積電代工蘋果晶片 傳將在美國製造 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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