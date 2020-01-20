西班牙工業暨觀光部長馬羅托（Reyes Maroto）20日召開記者會宣布，去年造訪西班牙的觀光人次達8,370萬，連續7年打破紀錄，以來自亞洲和美國的遊客最多，彌補英國與德國遊客下滑的缺口。該名部長雖對西國今年觀光前景樂觀，但未提出具體預估數字。

(工商 )