德國聯邦統計局（Destatis）20日公布，去年12月生產者物價指數（PPI）年跌0.2％，但與前月相比上升0.1％。其中能源價格年跌2.4％，中間財價格年跌1.8％，漲幅最大的是食品價格，年增5.1％。而去年全年PPI平均值年升1.1％。

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