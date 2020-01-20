德國12月PPI 年跌0.2％ 21:122020/01/20 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 德國聯邦統計局（Destatis）20日公布，去年12月生產者物價指數（PPI）年跌0.2％，但與前月相比上升0.1％。其中能源價格年跌2.4％，中間財價格年跌1.8％，漲幅最大的是食品價格，年增5.1％。而去年全年PPI平均值年升1.1％。 (工商 ) #PPI #德國 #聯邦 #統計局 #Destatis 也許您會感興趣 推薦閱讀 驚！大陸人口突破14億 10:382020/01/17 財經 大陸2019年GDP年增6.1％ 完成目標 10:382020/01/17 財經 陸2019破雙紀錄 人均GDP逾萬美元、人口突破14億 04:092020/01/18 財經要聞 6.1％ 陸去年GDP成長30年最低 04:092020/01/18 財經要聞 陸人均GDP 突破1萬美元大關 04:102020/01/18 兩岸要聞 巴菲特滿手現金 華爾街：可考慮買聯邦快遞 04:092020/01/19 全球財經 電動車威脅德國經濟 04:092020/01/19 專題周報 德內政部長：反對排除華為建設5G 17:022020/01/19 財經 美媒：若華為5G遭拒 中方可能報復德國汽車業 16:452020/01/19 國際 雖出生率下降 但大陸人口仍超過14億 18:192020/01/19 兩岸 財經熱門新聞 沒了ECFA 台灣會如何？老謝建議小英做這件事 - 財經 有彩蛋！星宇開航廣告 安排這「9個字」讓人流眼淚 - 財經 台積電爆超狂數字 謝金河分析後大驚 - 財經 全押台積電太可惜！ 封關前看這幾檔黑馬奔騰 - 財經 台積電代工蘋果晶片 傳將在美國製造 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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