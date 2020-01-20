梅根相中溫哥華2,700萬美元豪宅 21:122020/01/20 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 英國王子哈利與王妃梅根宣告退出王室後，即傳出打算在英國和加拿大輪流居住。據傳梅根相中溫哥華基斯蘭奴區（Kitsilano）一棟地處僻靜的百年豪宅，價值2,700萬美元（約台幣8.2億），占地6,900平方英尺，可眺望太平洋及飽覽溫哥華天際線。該棟4層樓宅邸配備6間臥室與5間衛浴，還有高牆圍籬保護隱私。 (工商 ) #梅根 #溫哥華 #相中 #豪宅 #平方英尺 也許您會感興趣 推薦閱讀 自由了！ 梅根滿臉是笑首現身 00:012020/01/16 國際 梅根為何退出皇室？ 因不想步上黛安娜後塵 04:012020/01/16 國際 為了一封心碎信 梅根與老爸將對簿公堂 12:592020/01/16 國際 白金漢宮聲明：哈利、梅根將喪失殿下頭銜 春天生效 04:432020/01/19 國際 點名梅根！女王一句話曝關愛 09:472020/01/19 國際 白金漢宮聲明：哈利梅根喪失「殿下」頭銜 不再領納稅人資助 11:102020/01/19 國際 哈利梅根放棄頭銜？聲明暗藏一伏筆 14:372020/01/19 國際 不拿納稅人錢 梅根哈利未來要靠他 15:002020/01/19 國際 哈利、梅根 喪失殿下頭銜 04:102020/01/20 全球財經 放棄殿下頭銜 哈利夫婦變平民 04:102020/01/20 國際大事 財經熱門新聞 沒了ECFA 台灣會如何？老謝建議小英做這件事 - 財經 有彩蛋！星宇開航廣告 安排這「9個字」讓人流眼淚 - 財經 台積電爆超狂數字 謝金河分析後大驚 - 財經 未來10年仍動盪 IMF示警：恐重演經濟大蕭條 - 財經 台積電代工蘋果晶片 傳將在美國製造 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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