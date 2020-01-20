英國王子哈利與王妃梅根宣告退出王室後，即傳出打算在英國和加拿大輪流居住。據傳梅根相中溫哥華基斯蘭奴區（Kitsilano）一棟地處僻靜的百年豪宅，價值2,700萬美元（約台幣8.2億），占地6,900平方英尺，可眺望太平洋及飽覽溫哥華天際線。該棟4層樓宅邸配備6間臥室與5間衛浴，還有高牆圍籬保護隱私。

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