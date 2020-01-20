資深藝人楊烈在台灣首部政治劇《國際橋牌社》飾演總統，他20日與林在培、湯志偉、陳妤、廖苡喬、吳定謙、陳家逵、蔣偉文等演員一起宣傳新戲，他表示，演這部戲最大挑戰就是要扮演總統！以前總覺得總統遙不可及、高高在上，生活與工作上都離我們很遠，這角色的確讓他獲益不少，吸收很多養分，包括處理事情的方式，「走過就會有腳印留下來」。

楊烈在《國際橋牌社》演總統。（friDay影音提供）

楊烈劇中與林在培飾演的軍系行政院長有許多勾心鬥角、明爭暗鬥，「他劇中稱我老狗，我稱他老頑固！在那個時代背景下，一個致力推動民主化，一個忠於軍人捍衛國家的 任務，衝突真的滿大的！」身處各種政爭的他看似處變不驚，不過吳定謙爆料常在拍戲現場聽見楊烈在吹口哨或唱歌，楊烈則自招：「我會吹口哨其實是因為有點緊張啦。因為總統很少瘋言瘋語，有些台詞又滿重要的，每次一句話要講出來，就要掌握分量到哪裡、該用什麼口氣，我就會思考很多，吹口哨可以讓我比較放鬆！」

楊烈、林在培在《國際橋牌社》明爭暗鬥。（friDay影音提供）

陳妤、吳定謙、廖苡喬等年輕藝人開拍前除了上表演課，都接到厚厚一本介紹當時政治環境的的論文，吳定謙笑說：「看這本論文超好睡的！」但也收獲良多，

飾演行政院長辦公室主任的他還需要熟記各種國際基本禮儀、學會打領帶。他笑說，就連現在看到林在培，也忍不住正襟危坐，只敢坐三分之一的椅子，只因為這樣可以馬上站起來。

吳定謙、廖苡喬在《國際橋牌社》演一對。（friDay影音提供）

廖苡喬劇中飾演林在培的女兒，她也透露開拍前壓力很大，因為她對這段歷史完全有如一張白紙，收到論文後覺得好像回到學生時代，為了碩士論文要K完，一直擔心自己沒有準備好、擔心跟不上大家，上表演課時還不小心當眾哭了，「是陳妤給我很大的安慰，她說要保護我」。

陳妤在《國際橋牌社》演記者。（friDay影音提供）

飾演總統府秘書長湯志偉說，很多時候楊烈對他來說是父親也是兄長，劇中一直聽他指示，有點像「小李子」的感覺，後來因為爭執而漸行漸遠。

蔣偉文則飾演經濟部長，是政壇明日之星，製作人要求他要把國旗披在身上睡覺，他笑說演這部戲唱了幾百次的〈中華民國頌〉，自嘲演的應該是一位歌手。陳家逵透露，自己一開始本來要演蔣偉文的角色，笑說自己可能歌喉不及格，後來又被通知改成唐從聖的角色，最後所以才接演總統府辦公室主任角色。

(中時 )