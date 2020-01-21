今年3月26日是大聯盟開幕日，是有史以來最早的一次，連帶讓春訓也要提早開始，而美國媒體也開始預測聯盟中各隊勝場數，其中洋基、道奇都是最被看好球隊之一，其中洋基更是可能拿下超過百勝。

洋基花了大把鈔票簽下Gerrit Cole之後，原本被視為缺點的先發輪值瞬間變成聯盟前段班，加上原本旺盛的火力及鐵牛棚，洋基球迷們甚至認為進入世界大賽是基本門檻。

《CBS Sports》預測了大聯盟球隊勝場數，洋基、道奇及太空人分別位居在前三名，其中洋基被預期能夠拿下101.5場勝利，是預測最多勝場的球隊，道奇跟太空人分別為98.5、96.5勝。

同時CBS也預測爐主球隊將會是底特律老虎隊，只能拿下54.5勝，是全聯盟最低，而倒數第二則是巴爾的摩金鶯，只能拿下56.5勝，是聯盟唯二無法突破60勝的2支球隊。

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(中時電子報)