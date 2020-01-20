日本首相安倍三20日表示，日本將組建一支太空防禦部隊，在其它對手國家開發飛彈和相關技術的情況下，日本將與美國總統川普不久前宣布成立的太空部隊密切合作，共同抵禦外部威脅。這支太空部隊計畫今年4月成立，屆時將被納入日本空中自衛隊。

安倍是在日本國會今年第一次會議上發言時，透露了上述消息。他還說，日本必須捍衛自己免受網路空間威脅的侵害，以及對日本衛星的電磁干擾。美聯社報導稱，越來越多的人擔心中國大陸和俄羅斯正在尋求找到干擾、禁用或摧毀衛星的辦法。安倍說：「我們將大力加強太空作戰的能力和系統，以期確保在這些領域佔據優勢。」

日本太空部隊將被部署到東京西部城郊地區的一處軍事基地。今年4月正式開始運作前，將有20名人員在那裡進行準備工作。新部門的作用是為前線的士兵提供衛星導航和通訊服務。安倍的內閣去年12月批准向航天相關項目投入大約4億6000萬美元的預算，但還需要得到國會批准。

(中時 )