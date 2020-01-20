在倫敦證交所上市的加密貨幣挖礦公司Argo Blockchain，19日發出財測預警。指第4季（截至12月底）挖出432枚比特幣，多於第3季的426枚，但由於加密通貨價格走跌，挖礦難度增高，加上匯率不利，Q4營收估計在270萬英鎊，遜於Q3的360萬英鎊，此外Q4挖礦利潤率從Q3的73％降到52％。

(工商 )