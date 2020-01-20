遠東航空自上個月13日停飛至今已超過一個月，公司董事長張綱維原表示一周內可以引進10億元資金，卻遲遲沒有進展，但是遠航員工到20日為止，僅41人辭職，有962人還未放棄希望，公司高階指出，主要是張綱維與副董事長鄭晴文每天都進辦公室，還在努力與投資人做協商。

空運業是高資本的投資，加上目前兩岸關係不好，遠航原本最賺錢的兩岸航線在陸客來台大幅限縮情況下，近幾年很難看到恢復正常客量，業界估計投資人對於投入空運業會非常慎重，才會花了一個多月還未談出結果。

張綱維在遠航財務困難爆發後，在與高階主管談話時曾說：「成功不必在我，希望遠航更好。」遠航主要貸款銀行合作金庫總經理陳世卿表示，遠航只要有投資人挹注資金，錢會優先用來發放員工薪水。

在機票退票部分，截至本月19日為止，登記的張數有6,3155張，總金額約9千萬，實際購買張數約10萬張，顯示部分旅客也還在等遠航復飛。目前遠航消費者基金有1.5億現金，估計旅客應可以取回高比例票款。

(工商 )