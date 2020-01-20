印度官方公布，10月燃媒進口量年跌10.7％至1,562萬噸，連續3個月下滑，是逾2年來最長連跌紀錄，歸咎於整體經濟放緩抑制需求。燃煤進口萎縮，也反映印度經濟頹勢加劇，預估在2019／2020財年GDP成長率只剩5％，將是11年來最慢增速。

(工商 )