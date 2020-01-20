印度經濟放緩 燃煤進口連跌3個月創紀錄 21:112020/01/20 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 印度官方公布，10月燃媒進口量年跌10.7％至1,562萬噸，連續3個月下滑，是逾2年來最長連跌紀錄，歸咎於整體經濟放緩抑制需求。燃煤進口萎縮，也反映印度經濟頹勢加劇，預估在2019／2020財年GDP成長率只剩5％，將是11年來最慢增速。 (工商 ) #進口 #連跌 #燃煤 #經濟放緩 #創紀錄 也許您會感興趣 推薦閱讀 創紀錄 國銀一年發出785萬張新卡 04:102020/01/16 財經要聞 德國同意2038年停用燃煤發電 21:202020/01/16 國際 《國際經濟》新加坡去年12月出口反彈，惟恐後繼乏力 15:402020/01/17 財經 爭呼吸權 台中市議會國民黨團堅持燃煤機組除役 11:022020/01/20 生活 環保署長曾任台電董事 迴避環評大會 15:082020/01/20 生活 《寄生上流》再創紀錄得獎！小布世紀同框前妻 手直接牽上去 15:512020/01/20 娛樂 《證交所》台股又創紀錄，農曆封關首站上萬二 16:482020/01/20 財經 《黑熊來了》屢創紀錄 躋身台灣紀錄片票房前10 18:352020/01/20 娛樂 增設燃氣、燃煤不除役 中火燃氣通過環評大會 19:172020/01/20 生活 承諾加嚴控管 中火新增2燃氣機組通過環評大會 19:522020/01/20 財經 財經熱門新聞 沒了ECFA 台灣會如何？老謝建議小英做這件事 - 財經 有彩蛋！星宇開航廣告 安排這「9個字」讓人流眼淚 - 財經 台積電爆超狂數字 謝金河分析後大驚 - 財經 未來10年仍動盪 IMF示警：恐重演經濟大蕭條 - 財經 台積電代工蘋果晶片 傳將在美國製造 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。