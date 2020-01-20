自救會20日遞交陳情書。（何冠嫻攝）

造橋鄉平興村民組成自救會，20日到造橋垃圾掩埋場進行抗議。（何冠嫻攝）

造橋垃圾掩埋場擬收爐渣

苗栗縣政府環保局擬於造橋鄉垃圾掩埋場，掩埋焚化爐飛灰與無法去化的底渣，引發地方不滿。環保局啟動環境差異分析調查，並於20日召開審查會，經現勘認定不符環差定義，因此退回，將重新審視並進行環境影響評估。

平興村居民組成反造橋掩埋場收焚化爐底渣飛灰自救會，20日集結大批居民以及鄉長黃天貴、縣議員廖秀紅、劉順松、陳光軒、黎煥強等人，到造橋鄉垃圾掩埋場拉白布條抗議。自救會指出，這幾年沒有掩埋垃圾，汙染情形逐漸改善，擔心若再堆放焚化爐底渣與飛灰，汙染範圍恐將擴大，進一步侵害居民健康。

縣府環保局廢棄物管理科長沈鳳臺指出，頭份地區的掩埋場容納焚化爐營運至今的飛灰與底渣，容量逐漸飽和，欲將造橋鄉垃圾掩埋場，作為掩埋苗栗縣焚化爐灰渣的第二座收容場所，而垃圾焚化產生的底渣經物理處理，能做工程使用，飛灰則作成穩定化物後進入掩埋場，對環境危害不大，縣內公有掩埋場也只收容苗栗唯一垃圾焚化爐所產生的灰渣，其他事業廢棄物等不得進場。

經環差分析審查專案小組現勘，因不符環差定義決議退回。沈鳳臺表示，將請作為案開發單位的造橋鄉公所，提送環評報告再審，進行全面性重新檢視與環境影響評估。

(中時 )