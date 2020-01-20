中央氣象局指出，明（21）日冷氣團減弱加上環境水氣少，各地高溫回升明顯，除了東半部偶而雲多有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，南部地區不排除高溫上看28度以上。好天氣持續到除夕，初一起鋒面近，預估到初五天氣都不太理想。

中央氣象局臉書提到，今（20）日入夜至明天清晨，預計輻射冷卻效應仍可能出現，西半部局部仍不排除下探至11度，白天起冷氣團減弱，環境轉為偏東風，因此僅東半部偶而雲多有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象局說明，溫度方面，由於冷氣團減弱加上環境水氣少，明各地高溫回升明顯，北部及東北部預計高溫可以回升到23至25度，花東地區約24至26度，中南部約25至27度，南部局部地區不排除達28度以上。

氣象局預估，天氣會持續穩定到除夕（24），初一鋒面接近，水氣將有明顯增加，全台各地雲量增多，迎風面東半部及北部有短暫雨，初二東北季風再增強，北部及東北部水氣又更增加些，感受上明顯偏濕涼，中南部地區亦有降雨的機會，初四、初五東北季風影響持續，北部及東半部天氣持續偏涼有短暫雨，其他地區雲量偏多亦有零星降雨。

(中時電子報)