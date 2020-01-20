一邊一國行動黨在精神領袖前總統陳水扁宣布選出政壇之後，今天在臉書公告，該黨1月 19日經工作會議法定程序確認通過，正式作出「解散」決議，即日起已成立「善後小組」進行後續作業。

一邊一國行動黨此次區域立委選舉與政黨票雙雙失利，陳水扁選後發表聲明，指出自己為此徹夜難眠，反躬自省，自忖無能再為黨，為台灣奉獻心力。「阿扁宣布從此退出政壇！謝謝了！再見了！」。

一邊一國行動黨昨天也在臉書發出公告指出，該黨經工作會議法定程序確認通過，已於 1月19日正式作出「解散」之決議；逕日起停止一切固定資產之處分，並停止收受黨費、政治獻金。

公告中強調，任何以該黨名義所做之募款、私下串連等動作皆不屬該黨之作為，該黨亦不為其背書。

即日起，一邊一國行動黨已成立「善後小組」進行後續政黨解散之作業，所有領薪之工作人員也從即日停止續聘，唯行政會計因需處理2019暨2020年的會計帳目、監察院政治獻金與支出申報，以及向法院註銷法人登記等作業，因此會中決議將其續聘至所有後續作業處置完畢，該黨正式完成解散作業為止。

公告中也向所有支持者致上最高的敬意、謝意與歉意；「留得青山在，我們定會秉持相同的精神走下去，未來持續為台灣一起努力打拚。」

(中時 )