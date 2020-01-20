信義商圈一直是購物商場的超級戰場，ATT 4 FUN自開幕以來，強化時尚、文創、娛樂、美食為主要分眾，成為最受年輕人歡迎的「新一代主題商場」，奠定其「深夜經濟」始祖基礎。為了同時提供消費者高品質的夜間生活，聯合館內13家餐飲與娛樂業者，ATT 4 FUN積極進攻「夜經濟」，目標打造一個日不落的台北新樂園。

ATT 4 FUN集團表示：「身為『深夜經濟』始祖的ATT 4 FUN，一直是信義商圈中極具指標性、深受年輕人歡迎的購物地標，自開幕以來便有多家夜店進駐，2015年引進知名鍋物『海底撈』，再加上去年開幕的『太興茶餐廳』，從夜間娛樂、凌晨消夜到清晨早餐，ATT 4 FUN滿足消費者一天24小時不同的生活所需。此外，ATT 4 FUN觀察到消費者對於夜生活的需求更勝以往，特別聯手館內13家餐飲娛樂業者，為消費者打造自白天至夜晚的大型娛樂城，為消費者帶來全方位的歡樂。」

城市深夜經濟創造龐大商機，豐富的夜生活更是全球先進城市人民的生活趨勢，世界25大最繁華城市的夜生活中，台北市所創造的不夜城生活為排名第9，在亞洲僅次於泰國曼谷、中國北京與上海。台北市夜生活最豐富的地區屬信義商圈莫屬，其位於台北市娛樂與貿易經濟中心地段，更同時擁有14間以上大型商業設施，匯集豐富多元的娛樂商圈與百貨商場，是大台北地區最具指標性的時髦都會區，更是國際觀光客和年輕人的潮流聚集地。

ATT 4 FUN以鍋物市場作為2020「夜經濟」首戰戰場，而冬季也正是消費者吃鍋的熱門季節，再加上即將到來的年節圍爐。ATT 4 FUN看準冬季鍋物商機，打算搶佔搶佔信義商圈「夜經濟」龍頭寶座。

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(中時電子報)