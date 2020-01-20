英國一名37歲女子亞當斯（Nicola Adams）和丈夫崔佛（Trevor）結婚多年，育有4個孩子，而他們的長子蕭恩（Shaun）在16歲那年，帶了自己的女友克萊爾（Clare）回家，沒想到結局令眾人跌破眼鏡！

根據英國《鏡報》報導，蕭恩16歲時就把女友克萊爾帶回家見父母，雖然亞當斯知道兒子的女友的過去有點複雜，但對於兒子要把女友帶回家，還是感到相當高興。不久後，蕭恩向爸媽表示自己和女友有孩子了，而在克萊爾住進蕭恩家時，崔佛並沒有非常高興，反而與克萊爾沒什麼互動。

整個家庭關係並沒有因為克萊爾生下孩子後而緩和，後來亞當斯覺得蕭恩跟克萊爾都還太年輕，因此提議要幫他們帶小孩，但崔佛卻為此事大發雷霆，從此開始爭執不斷。在孫子一歲半的時，崔佛向妻子提出離婚，讓亞當斯情緒崩潰，她無法接受與他過了大半輩子的伴侶竟想要離婚。

同時，克萊爾也向蕭恩提出離婚，最後他們的2歲孩子就交由亞當斯與蕭恩母子倆照顧。不久後，鄰居告訴這對母子，崔佛與克萊爾在一起了，讓亞當斯崩潰表示「這世界真的太殘酷」，而崔佛也坦承，他現在確實和克萊爾住在一起，且克萊爾現在還有了身孕。在崔佛與亞當斯離婚約一年，克萊爾就把孩子生下了。

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(中時電子報)