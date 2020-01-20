公民團體「Wecare」 發起的罷免高雄市長韓國瑜運動，第一階段連署已通過，國民黨北市議員王鴻薇嚴正表示，這場「罷韓」不只是「滅韓」，更加是「滅國民黨」，所有國民黨籍的縣市首長要是袖手旁觀、覺得是韓1人的事，那就看著辦！

王鴻薇表示，大選剛結束，而民進黨開啟的新戰場罷韓才正要開始，國民黨應該要認知到罷韓不只是滅韓而已，也是滅國民黨，此刻應該團結起來協助韓國瑜度過難關，若罷韓真的成功，國民黨恐會出現骨牌效應，2022年的縣市長選舉將會更加艱難。

王鴻薇說，國民黨要認知，面對罷韓是凝聚國民黨的一個團結意識，2020選舉根本還沒結束，因為民進黨發動另一場戰爭就是罷韓，那是非常快速，馬上就又到2022年的另一個期中考選舉。

「所有想繼續連任的國民黨籍縣市首長，難道心裡不會感覺一些擔心嗎？」王鴻薇說，韓國瑜若被罷免成功，國民黨更加兵敗如山倒，那這釋出的訊息已非常清楚，大家只要有危機意識就該團結起來，去認真看待這場罷韓，所有縣市首長自己看著辦，若覺得這是韓自己1人的事，「你要袖手旁觀也可以，我就祝福你！」

(中時 )