蔡英文總統在接受外媒訪問時拋出「中華民國台灣」6個字，朱學恒認為這是超穩定結構，未來4年都無法挑戰。

朱學恒今（20）日接受黃暐瀚《POP撞新聞》專訪，黃暐瀚問對於九二共識，國民黨應否把它丟掉？且就算不要九二共識，年輕人還是投給民進黨！

朱學恒說，九二共識只是說不清楚的東西，與其糾結在九二共識，不如說以後和對岸要怎麼互動！朱學恒解釋，這不是根源問題，九二共識說是定海神針，還不是落選的落選。

黃暐瀚解釋，九二共識主要是大陸比較強硬，沒有給台灣論述空間。

朱學恒則認為，那為何要抱一個沒有論述空間來當鎮山之寶？國民黨還要糾結九二共識，那沒效啦！國民黨單方面要怎麼改就怎麼改，反正對岸要跟你斷。

朱學恒分析，對方站在哪裡，你並不是沒有辦法跟對方站在同一邊，朱舉蔡英文為例，做了好幾招都很驚人，滅統派、吸獨派，「中華民國台灣」會變成超穩定結構，國民黨不能反中華民國，獨派不能反台灣，用久了找不到理由切，除了去酸怎不修憲之外。

朱學恒認為，接下來四年，都動不了兩岸、國號問題。如果蔡英文各方面都走這樣的路線，無法挑戰她！

(中時電子報)