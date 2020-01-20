國家發展改革委、生態環境部19日公佈《關於進一步加強塑料污染治理的意見》指出，到2020年底，將率先在部分地區、部分領域禁止、限制部分塑料製品的生產、銷售和使用；到2022年底，一次性塑料製品的消費量明顯減少，替代產品得到推廣。

根據《意見》，到2022年底，全國范圍星級賓館、飯店等場所不再主動提供一次性塑料用品，到2025年底，擴大實施範圍。

該《意見》一出，立刻成為不少行業的話題。據第一財經報導，目前大部分飯店業者和零售產業早在多年前即開始減少塑料袋和相關製品的使用，而是採用環保材料替代；部分餐飲連鎖企業也已使用環保餐具。

以零售業來說，包括沃爾瑪、家樂福、大潤發、百聯等業者都表示，多年對於塑膠購物袋的使用已有限令，從原本的免費贈送改為收費購買，且大部分零售企業都製作了環保購物袋，以鼓勵顧客反覆使用。多年以來，塑料袋的使用量大大減少，且環保袋也成為零售業者的新收入來源。

除了限制與替代使用，「限塑令」對於環保產業帶來極大商機。以可分解生物塑料行業的龍頭金發科技為例，其在2018年營業收入為253.17億元（人民幣，下同），歸屬於上市公司股東的淨利潤為6.24億。財報顯示，金發科技在化工新材料行業的直接材料成本達到160億，占其總成本的92.06％。

上海復命新材料科技有限公司總經理孫興廣表示，近日已在洽談成立包裝研究中心，推動物流產業包裝綠化，使其能完全分解，減少塑料的排放，並滿足新需求。

根據智研諮詢發布的報告顯示，2018年大陸生物分解塑料產業規模約54.4億元，年成長21.1％；同年，大陸生物降解塑料行業產量約65萬噸，年成長10.2％，其中，完全生物分解塑料產量約9.5萬噸，破壞性生物分解塑料產量約55.5萬噸。

不過，雖然近兩年開發環保材料的企業增加，但產品卻不多，亦衍伸出許多名義上可分解的「仿冒品」。孫興廣表示，目前的可分解塑料多為含有塑料和可分解材料的混合聚合物，可以分解為碎片或塑料微粒，但碎片和微粒對環境的污染更嚴重。

另外，而可分解生物塑料的成本偏高問題，仍是其推廣的難題。公開資料顯示，相同規格的塑料袋，可分解材質的塑料袋成本是普通材質的1.3倍；從成本來看，費用要提高2至3倍。該如何平衡環保與營業成本，企業還得多多思考。

(旺報 )