陳師孟請辭案 府：總統會依程序發給免職令 21:382020/01/20 中時 崔慈悌 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 陳師孟（本報系資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 因約詢法官引發司法界強烈反彈的監察委員陳師孟確定請辭，總統府發言人丁允恭今天表示，目前監察院已將公文送來總統府，總統會依程序發給免職令。 陳師孟日前請辭獲蔡英文總統慰留，但他日前在部落格中表達堅決請辭，並痛批司法院長許宗力「病態」。 監察院今天表示，監察院已在17日收到陳師孟的書面辭呈，當天即送達總統府，咨請總統核准。總統府發言人丁允恭表示，監委是獨立行使職權，總統對其辭職沒有准駁的問題，只能尊重。目前監察院已將公文送來，總統會依程序發給免職令。 (中時 ) #總統 #總統府 #監察 #陳師孟 #免職 也許您會感興趣 推薦閱讀 獨家》陳師孟在許宗力挺法官前請辭監委 已獲蔡英文核准 23:252020/01/16 政治 全台法官大反彈 陳師孟辭監委 02:262020/01/17 政治要聞 陳師孟請辭 府：總統尊重、表達慰留 09:252020/01/17 政治 陳師孟選後辭遭質疑選舉考量 柯建銘反駁：尊重當事人 12:202020/01/17 政治 監委請辭究竟誰批准算 林濁水提醒小英別亂了套 12:552020/01/17 政治 陳師孟請辭透過陳菊 陳菊：轉交一封信給總統 16:192020/01/17 政治 面對各界壓力 陳師孟走定了 04:102020/01/18 政治要聞 縱容陳師孟們 檢轟把我們烤乾了 04:102020/01/18 政治要聞 藍委酸陳早該辭了 綠指政治解讀 04:102020/01/18 政治要聞 新聞透視》陳師孟左轟許宗力 右諷蔡英文！自詡吃軟不吃硬 該先照鏡子 04:102020/01/20 政治要聞 政治熱門新聞 最新民調出爐 蔡做這事會被罵爆？網嚇傻 - 政治 支持韓選2024？最新民調結果網驚呆 - 政治 周錫瑋轟黨內野心者養攻擊手 呼籲集體參與改革委員會 - 政治 震撼！趙少康竟和她在節目對唱這首歌？ - 政治 卡神案2／14開庭 羅智強嗆楊蕙如 「再躲阿！」 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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