因約詢法官引發司法界強烈反彈的監察委員陳師孟確定請辭，總統府發言人丁允恭今天表示，目前監察院已將公文送來總統府，總統會依程序發給免職令。

陳師孟日前請辭獲蔡英文總統慰留，但他日前在部落格中表達堅決請辭，並痛批司法院長許宗力「病態」。

監察院今天表示，監察院已在17日收到陳師孟的書面辭呈，當天即送達總統府，咨請總統核准。總統府發言人丁允恭表示，監委是獨立行使職權，總統對其辭職沒有准駁的問題，只能尊重。目前監察院已將公文送來，總統會依程序發給免職令。

(中時 )