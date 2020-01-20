三星電子20日宣布年度例行高層人事改組，指派手機研發主管盧泰文（Roh Tae-moon）接掌手機部門，三星打算趁華為落難和蘋果5G手機尚未問世之際，提振手機業務。

三星20日股價收盤大漲1.79％，報62,400韓元，漲幅超越大盤。韓國Kospi指數同日收高0.54％。

三星任命51歲的盧泰文接替高東真（Koh Dong-jin），掌理手機部門。盧泰文曾負責開發Galaxy旗艦手機，並推動策略轉變，將更多手機生產工作委外給大陸和其他代工廠。

原先擔任三星手機部門共同執行長的高東真，將繼續掌理資訊科技與行動通訊部門，該部涵蓋行動裝置和網路設備兩大業務。

此外，三星將四位年輕的高階主管升為總裁，包括網路事業部門主管Cheun Kyung-whoon。三星正努力擴大全球網路設備市場的市占率，例如5G網路。

隨著越來越多國家部署5G網路，且蘋果擬在2020年稍晚推出5G iPhone，5G手機和設備市場競爭勢必日益激烈。

三星表示，高層改組將能協助公司因應全球商業環境不確定性。受到晶片市場低迷與全球貿易衝突拖累，三星過去五季獲利下滑。

三星往年多在年尾宣布高層人事異動。研究機構CEO Score負責人朴錦根（Park Ju-geun）表示，三星經歷Galaxy Note 7爆炸和折疊手機測試機螢幕瑕疵，早就該撤換手機部門負責人了。

朴錦根表示：「華為遭到美國打壓和蘋果目前仍無5G手機，讓三星從中受益。三星高層改組的目的是盡可能利用這兩個機會。」

Galaxy Note 7起火和召回事件，讓三星在2016年蒙受數十億美元虧損。2019年三星將首款折疊手機Galaxy Fold提供給媒體實測，卻發生螢幕故障的糗事，導致產品延後上市。

(工商 )