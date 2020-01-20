大陸修訂後的證券法將於2020年3月1日起施行，證監會主席易會滿評價該法稱，有對證券發行註冊制度更全面完善規定、明顯提升證券違法違規成本、完善投資人保護制度三大要點。

新華社報導，易會滿指出，此次證券法修訂歷時六年，原證券法一共240條，這次共修改166條、刪除24條、新增24條，作了較大調整完善。

易會滿表示，新修證券法主要有十個面向，包括對證券發行制度的修改完善；大幅提高違法成本；專章規定投資者保護制度；進一步強化資訊披露要求；完善證券交易制度；取消多項行政許可；進一步規範中介機構職責履行；建立健全多層次資本市場體系；強化監管執法和風險防控；擴大證券法適用範圍，增加存托憑證為法定證券，將資產支持證券和資管產品寫入證券法等。

易會滿稱，在新修證券法下，對於發行人和上市公司的資訊披露更加嚴格，違法違規所需負擔的罰則更重。新法也加大對證券業務活動的監管。而對於投資人，新法在促進理性投資基礎上，進一步強化證券帳戶實名制，明確畫定如內幕交易、操縱市場等紅線，並提供一系列新的法律措施，鼓勵投資人依法維權。

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