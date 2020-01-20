彰化一名陳姓富家女在2017年5月認識了胡姓男子，後來因胡男積極追求，2人在同年6月開始交往。因胡男在外欠了大筆債務，便向陳女陸續借了5百多萬元，甚至還偷拍陳女的性愛影片，並交給賴姓友人，以此恐嚇陳女，成功詐得185萬元。陳女事後發現自己遭騙，罹患精神官能性憂鬱症，向胡男及賴男提告，彰化地方法院判2人需給付借款與詐得金額共699萬9千元及精神撫慰金200萬元，全案可上訴。

根據判決書，胡男在外積欠大筆債務，因此開始對陳姓富家女展開追求，2人順利成為男女朋友後，胡男向陳女謊稱支票到期及經營六合彩急須資金周轉，陸陸續續向陳女借了共519萬9000元。

除此之外，胡男還趁著2人到汽車旅館發生關係時，偷偷將過程錄下，並截圖列印成彩色照片給賴姓友人，讓賴男裝成徵信業者恐嚇陳女，成功詐取185萬元。事後，陳女發現自己遭騙，導致她罹患精神官能性憂鬱症，氣得向胡男及賴男提告。

經審理，法官認為陳女因受騙內心遭受極大痛苦，而罹患精神官能性憂鬱症，判胡男須賠償所詐514萬9000元；而胡男及賴男2人除賠償影片要脅所詐的185萬元，另外還須賠償2百萬元精神撫慰金。

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(中時電子報)