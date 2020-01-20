農曆春節這一周即將到來，按照傳統習俗，想要求財招財求好運都靠春節這幾天！除了要好運也要避開衰運，命理師楊登嵙教授特別為《中時電子報》整理，過年期間最好別觸犯卻很日常的七禁忌，否則可能會會觸霉頭、財運變差，甚至招來血光之災。

農曆新年相關的禁忌：

一、不可在這一天吵架或打罵小孩，否則家中恐怕會有官訟是非。

二、避免掃地或倒垃圾，以免掃掉家中的財氣，有果皮垃圾可以用撿的，此禁忌初五過後方可解除。

三、忌吃稀飯，稀飯以前是窮人家吃的食物，所以新年吃稀飯會觸霉頭，代表來年財運會受阻。

四、忌殺生，若在新正殺生，恐怕會惹來血光之災。

五、忌諱向人要債，也忌諱付錢給別人，這樣才能守財。

六、忌睡午覺，俗話說：「男睡田崩，女睡廚垮」。睡午覺是偷懶的象

徵。

七、新正忌諱打破東西，打破東西是破運的徵兆，萬一打破了則必須用一張紅紙或紅布將碎片包起來置於神桌下，並口誦「碎碎(歲歲)平安」，初五過後再拿去丟掉。

(中時電子報)