張立昂近來推出新創作EP《Oxymoron矛盾體》，他花近1年創作、製作，幾乎所有細節都親力親為參與，十分用心。新歌〈說說話〉源自於他的成長經驗，13歲就隻身赴紐西蘭當小留學生，從小學會獨立自主，不過在23歲突然返台，被問及原因？他坦言因父親身體突然出狀況，發現一隻眼睛看不到，甚至可能會失明，必須趕緊開刀治療。

他提到家中經營公司，但父親生病後，就沒人處理公事，他也必須替父親扛起責任及陪伴家人，他很慶幸父親後來經過治療後，順利恢復健康。

不過他透露在返台之前，當時在紐西蘭有穩定交往的女友，女友一聽到他突然要回台灣，相當傻眼，他說：「一切就這樣變了。」他們在當下都哭的很慘，隨後也維持了2年多的遠距離戀愛，最後卻不了了之，他說：「很辛苦，沒辦法陪她，一年見2次，相處起來很適合，但沒有緣分。」

今年36歲的他，與前女友邵雨薇分手後，目前已單身2年，坦承身邊朋友也會幫忙介紹對象，他認為感情是很靠感覺，「還沒時間真的去相處，也沒有遇到對象」，他也不諱言其實自己很享受孤單時光，「從小就面對孤單，我會去改車、做木工，做很多可以自己做的事。」

至於未來談戀愛，還會跟演藝圈的人交往？他說沒有設限，「看人，圈內人生活圈近也不錯，但如果工作很忙，也會見不到面」，並表示若未來遇到適合對象，不排除會衝動閃婚。

而他外表帥氣斯文，有時在台上熱情大方撩粉絲，卻自認私下個性算是有點「ㄍㄧㄥ」，日常不太會落淚，但先前在錄音室錄製新歌〈Tonight Im Here〉，忍不住數度唱到淚崩，更曾一度喘不過氣，要先停下來休息才能繼續錄音，「情緒太滿，沒辦法hold住氣息。」

他每唱到歌詞，「再多願望，睡醒實現，陽光有多暖，盡情感覺，我們多的是時間」，令他很感動，也認為可以鼓勵眾人，希望大家不要輕易放棄自己。

張立昂雖自認理性，但在看電影、連續劇時，很容易融入劇情、被感動，常被朋友笑虧：「這個你也可以哭？」他透露舉凡關於親情、毛小孩、愛情等故事，可能都會淚灑，自嘲：「我最誇張看《蜘蛛人：返校日》，看到小朋友的純真感情，覺得很感動。」

張立昂推出新創作EP《Oxymoron矛盾體》。（石智中攝）

(中時 )