大陸武漢「新型冠狀病毒」的肺炎疫情肆虐多國，泰國、日本、南韓等都傳出病例，對此，疾病管制署成立中央流行疫情3級指揮中心，召開第一次專家諮詢會議，會中決議將加強機場檢疫、放寬通報病例條件。然而卻傳出有台商疑似感染武漢肺炎，試圖入境台灣，他的朋友因此害怕到上網求助，疾管署回應，可撥打1922專線請衛生局協助就醫。

一名網友在PTT上求助，表示朋友在武漢、廣州、佛山經營幾間規模不小的工廠，個人資產至少9億多新台幣，在臉書上坦承有些許症狀，疑似感染武漢肺炎，過年不知道能否入境台灣，沒想到近日同學間卻謠傳他和家人已經用盡各種方法返台，像是到廣州買機票回台，可能就可以順利突破防疫防線入境台灣，讓原PO上網求助「請問要怎麼匿名檢舉剛從武漢回台的友人一整家人？」對此，疾管署副署長莊人祥回應，民眾若有任何疑慮，都可以撥打1922防疫專線詢問專業建議。

莊人祥表示，14天內曾到武漢、有呼吸道症狀者，應主動告知空服員、機場檢疫人員，出現發燒症狀未通報者，仍會在入境時被偵測、要求登錄。但現在新增一條件，只要從大陸回來14天出現肺炎就要通報。

機場檢疫部分，莊人祥表示，除了維持武漢直航班機之登機檢疫，將額外針對中港澳入境班機旅客全面發放「旅遊疫情警示，主動健康申報」衛教單張，內容為中英文對照。有旅遊史或生病的旅客，要主動向檢疫人員說明，以便即時通報處理。

傳出有台商疑似感染武漢肺炎，試圖入境台灣，他的朋友因此害怕到上網求助。（圖／翻攝自PTT）

傳出有台商疑似感染武漢肺炎，試圖入境台灣，他的朋友因此害怕到上網求助。（圖／翻攝自PTT）

莊人祥也指出，通常醫院在春節會關病房，這代表醫院有一部分可調度的空間，但依照目前檢驗技術，疑似病例在醫院滯留的時間最多2天。莊人祥說，若病例有驗出流感或其他病，會加驗一次新型冠狀病毒，最快一天內就有結果。如果其他病毒都檢驗不到，新型冠狀病毒就需要驗2次，最快2天內有結果。

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(中時電子報)