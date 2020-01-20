台中市長盧秀燕帶領市府團隊兵分多路前往各分局及派出所、消防分隊、憲兵隊及守望相助隊等43個單位，致贈慰問禮品。（馮惠宜攝）

盧秀燕先到台中市警察局聽取簡報，再到各分局暨派出所、消防局所屬消防分隊、臺中憲兵隊、守望相助隊等處慰勉憲、警、協勤5大民力之工作辛勞。（馮惠宜攝）

109年加強重要節日安全維護工作自1月16日22時開始啟動至1月30日24時止共計15日，為慰問第一線辛苦執勤的警察、憲兵人員及協勤5大民力含民防、義警、義交、守望相助隊、志工等，20日夜間台中市長盧秀燕帶領市府團隊兵分多路前往各分局及派出所、消防分隊、憲兵隊及守望相助隊等43個單位，致贈慰問禮品。

盧秀燕感念這工作期間第一線執勤人員辛勤付出，親率副市長令狐榮達、陳子敬、市府秘書長黃崇典、民政局局長吳世瑋等人，並邀請市議會議長張清照、副議長顏莉敏，在警察局局長楊源明、2位副局長、相關單位主管及民防、義警、義交大隊長、台中市大台中警察之友會理事長等人陪同下，將於1月20日晚間，分7組前往警察局所屬各分局暨派出所、消防局所屬消防分隊、臺中憲兵隊、守望相助隊等處，共計43個單位，慰勉憲、警、協勤5大民力之工作辛勞。

盧秀燕一行20日晚間將至第一分局暨所屬派出所、憲兵指揮部臺中憲兵隊、第三分局暨所屬派出所、國光消防分隊，最後抵達霧峰分局國光派出所，致贈年節禮盒和市長小紅包，幫員警及協勤「5力」加油打氣，勉勵大家過年期間繼續為社會做更多更好的服務，也感謝憲兵弟兄協助共同維護治安。

盧秀燕同時也期許市民能發揮「警力有限、民力無窮」精神，將社區治安人人有責之精神發揚光大，執勤員警、民力持續秉持為民服務熱忱，發揮整體力量，確實做到「治安好」、「交通順」及「服務佳」等主軸工作，使全體市民能夠平安快樂歡度農曆春節假期，並呼籲市民與市府團隊共同為居住環境安全來努力，使台中成為最宜居城市。

(中時 )