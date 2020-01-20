日本安倍內閣3名閣員的政治資金管理團體2018年花的餐飲費等「會議費」都超過1千萬日圓（約台幣275萬5千元），花最多的是副首相兼財務大臣麻生太郎，逾2千4百萬日圓（約台幣661萬元），包括高級飯店、料亭、會員制沙龍等。

《東京新聞》報導，安倍及內閣閣員的20人當中，有11人的資金管理團體收支報告裡記載了會議費。除麻生的會議費特別高額外，國家公安委員長兼防災大臣武田良太約1千510萬日圓（約台幣416萬元），外務大臣茂木敏充約1千439萬日圓（約台幣396萬4千多元）。

麻生的資金管理團體「素淮會」2018年共募得2千200萬日圓的資金，加上前1年的結餘總計約2億300萬日圓（約台幣5千593萬元）。2018年的「會議費」共197件，占總支出8千200萬日圓左右（約台幣2千259萬元）的29%。含假日在內，平均1天花6萬7千多日圓（約台幣1萬8千458元）在餐飲上。

會議費支出最多的地方是東京都港區虎之門的高級飯店，其次是六本木的會員制沙龍，還有連續12年獲得米其林最高評價的3星級高級壽司店，以及1星級和食店、法國料理店、鰻魚店等。

《東京新聞》向麻生的事務所詢問平均1天支出高額的理由、在高級餐廳開會的理由，以及開會日期、次數、參加人數等，僅得到書面回答說，「政治資金是根據法令提出報告的」。

(中時電子報)