香港大學傳染病專家指出，武漢新型冠狀病毒肺炎的疫情發展軌跡與SARS很相像，而18-19兩日內新增136確診病例，就說明已出現人際傳播。病毒早期可能不會人傳人，但是目前事件已經演進一個多月了，新增病例突然增加，就不應該在「人傳人」上頭玩文字遊戲了，要記取SARS教訓，疫情防控作風不能再跟SARS一樣。

陸媒《財新網》引述香港大學新發傳染性疾病國家重點實驗室主任以及流感研究中心主任管軼表示，武漢新型冠狀病毒肺炎根據官方首例發病是在12月12日，當時防護系統可能沒有那麼敏感，在醫學上可能實際的早發病例要向前推大概半個月到一個月，因此最初的發病可能是11月20日─12月1日期間。

管軼進一步解釋，當年SARS疫情，首例發病時間是2002年11月16日，到次年1月底出現第一個「超級傳播者」。現在已經是2020年1月20日，這麼看，這個病毒在人群傳播和適應能力、以及發病情況和致病能力都跟早期的SARS發展曲線相像。

管軼說：「之前曾經報出幾天沒有新增病例，當時我還有點樂觀，如果再過幾天，即超過12天沒有新發病例，就說明我們將打贏這場硬仗。（武漢市衛健委1月11日至16日發出的通告中均維持新型冠狀病毒感染的肺炎病例41例，無新增。）

他強調，「但如今新增病例增加不少，我想說現在不是比誰官大、比誰權力大，真正要具有對國家和人民負責任的態度。」

至於如何研判病毒人傳人的風險，管軼坦言：「2日內新增136例，就說明有人際傳播。我承認這個病毒早期並不會人傳人，但是目前事件已經演進一個多月了，新增病例突然增加，是不是『人傳人』應該不再是玩文字遊戲。」

報導說，管軼是病毒學研究領域專家，2003年SARS爆發期間，管軼與其團隊在廣東發起SARS病原調查和診斷，率先分離鑒定出SARS冠狀病毒並證明果子狸等市場野生動物是SARS的直接來源，通過建議政府取締野生動物市場，遏止了SARS的再次爆發及流行。

此外，他曾確定了目前在東南亞、歐洲和非洲地區傳播的H5N1流感病毒的所有主要前體和傳播途徑，提供了世衛組織提出的大多數大流行前期H5N1疫苗株。

管軼表示，「我希望我們能接受SARS的惡劣教訓，也希望我們的防控情況和作風不要跟SARS高度相像，否則會在百姓和全球間引發負面影響。」

(中時電子報)