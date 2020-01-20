據新華社報導，馬來西亞環境部（簡稱環境部）20日表示，馬來西亞已經退回150個裝有塑料垃圾的貨櫃，主要退回給美國、英國等已開發國家，正著手退回另外110個貨櫃的「洋垃圾」。

馬來西亞環境部當天在一份聲明中說，已經運離馬來西亞的150個貨櫃估計裝有3737噸垃圾，主要來自美國、英國、日本、加拿大、法國等已開發國家。

聲明說，馬來西亞沒有為送回這些外國垃圾支付費用，相關費用由進口商或船運公司承擔。

該部門說，除了150個已經退回的貨櫃外，另外110個裝有「洋垃圾」的貨櫃正在退回的處理程序之中。這110個貨櫃中，60個來自美國，其他來源地包括加拿大、日本和英國等。

馬來西亞環境部長楊美盈當天在馬來西亞北部檳城舉行的新聞發布會上表示，馬來西亞政府嚴肅看待外國垃圾非法入境問題，將繼續打擊包括塑料垃圾在內的跨境污染，以保護環境。她說，馬來西亞不會當世界的「垃圾傾倒場」。

據德國之聲指出，自從2018年大陸停止大部分垃圾進口後，來自美英等已開發國家的塑料垃圾就如潮水般湧向馬來西亞。許多大陸的回收公司也遷到馬來西亞，導致大量塑料垃圾在未經許可的情況下透過船運進入馬拉西亞，湧入大小村莊。

最近數月，多個東南亞國家已將非法進口的垃圾送回來源國。印尼送回了數百個貨櫃的垃圾，菲律賓也將大量垃圾送回加拿大。

(中時 )