曾在PTT表特版曝光的正妹汽車業務員邱薯條，在網上有極高人氣，她除了長得漂亮外還有一雙修長美腿，穿上窄裙配上黑絲襪，讓不少網友瘋狂，有人直接大喊：「我想換車！」。

正妹汽車業務員邱薯條，在網上有極高人氣。(翻攝自邱薯條臉書)

正妹汽車業務員邱薯條，在網上有極高人氣。(翻攝自邱薯條臉書)

這名正妹業務目前服務於知名車廠，經常在臉書上分享美照，擁有不少死忠粉絲。許多網友看到她的美照後紛紛留言「我也是很想試車」、「不止想換車，應該還想換女朋友吧」、「本人真的蠻不錯的，今年才跟他成交一部新車，推推，大美女」、「買買買，來家裡詳談一下」、「襯衫窄裙黑絲，我買了」、「我的原則很簡單，有黑絲就給推」。

(中時電子報)