美國一名25歲女子沃德（Tashonna Ward）因胸痛、呼吸急促，前往醫院急診室看病，但等了2個半小時還沒輪到她，因此她決定改到另外一間急救中心就診，沒想到才剛抵達，沃德就倒在急救中心門外，最後不幸死亡。

根據《CNN》報導，沃德在本月2日下午4時58分出現胸痛和呼吸短促的情況，她便前往弗羅德特醫院（Froedtert Hospital）急診室看病，等了2個半小時都還沒輪到她治療，僅做了心電圖和胸部X光，並顯示她有心臟肥大的問題。沃德遲遲等不到治療，令她坐立難安，於是她決定在晚間7時27分離開急診室，在姐姐布萊娜（Brianna）的陪同下，前往另一間急救中心，希望能趕快接受治療。

布萊娜透露，她去接妹妹時，發現她的手上連急診檢傷顏色分類腕帶都沒有，可見醫院只是將她帶去做檢查，沒有想要幫沃德治療的意思。而布萊娜將沃德帶到另一間急救中心時，沃德才剛下車就癱倒在車旁。

晚間8時39分，弗羅德特醫院打電話給布萊娜，想了解沃德的情況，布萊娜便將所有不滿都表示給該院，隨後沃德就被救護車送回弗羅德特醫院。但沃德抵達醫院後，已經沒有生命跡象，醫生在9時25分宣告死亡。經法醫檢驗，死因為高血壓性心血管疾病。

沃德母親得知後悲痛萬分，並對弗羅德特醫院非常不滿，「我需要他們向我解釋一下，為什麼我女兒還在那裡時他們不願幫她看病」，而院方僅表示正在積極處理這起悲劇，以病患隱私為由，拒絕向媒體透露任何細節。

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(中時電子報)