大陸江蘇南京一名韋姓媽媽育有一對子女，日前她剛從廚房忙完家事後走出，結果發現8歲的女兒竟將塑膠袋套在僅10個月大的兒子頭上，導致對方窒息，她嚇得立刻進行搶救並報警求助，所幸男嬰目前已脫離險境，不過網友認為事發動機並不單純，甚至有人直言：「姐姐這個人格很危險呀！」

綜合陸媒報導，事發於17日中午12點多，韋女在廚房忙完後走到客廳，結果看見兒子的頭部被套上塑膠袋，且臉色已經發紫，她嚇得趕緊對兒子進行心肺復甦術，並且報警求助。經醫院即時搶救後，所幸男嬰已經脫離險境，不過目前仍要留院觀察後續情況。

（圖／翻攝自荔直播）

韋女表示，她當時正在廚房做家事，女兒則是在客廳玩耍，但過程中卻不小心將塑膠袋套在弟弟的頭上，才會導致男嬰窒息，差一點就喪命。警方也藉此呼籲，民眾要加強教育孩子們正確認知，並盡量不要讓他們離開自己的視線，以免發生憾事。

消息曝光後，在網路上引起一陣議論，不少網友認為，「8歲的孩子應該懂事了…」、「要了解一下姐姐的想法」、「父母沒有處理好家庭成員關係」、「想生二胎的還是再考慮下吧」、「呃…我要是這個孩子的媽媽，我不會僅把女兒的行為當成是玩這麼簡單」。

（圖／翻攝自荔直播）

(中時電子報)