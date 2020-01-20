越南一名25歲女子因為上吊的眼角、厚唇和滿臉痘痘的膚況，不僅求學時期沒什麼朋友，連相親時都頻頻被打槍，因此她豪砸約43萬新台幣整成「逆天美女」，最後還閃電嫁給交往僅半年的富二代男友，瞬間變成人生勝利組。不過她整形後的人生有悲有喜，起落極大，充滿戲劇性。

郭金鳳來自越南一個普通家庭，她從小就長得「欠人緣」，像是有超厚的香腸嘴與滿臉痘疤，讓她每次相親都被對方拒絕，傷心的她拿出3億越南盾（約新台幣42萬）來整形，從下顎、牙齒、鼻子等地方進行大修整。手術過程非常成功，之後的郭金鳳完全是脫胎換骨。

郭金鳳很快就認識了一名富二代，兩人奉子結婚。不過婚後不久丈夫就開始劈腿，這段婚姻只維持了5個月。生下一個女兒後，兩人離婚，讓她在臉書感嘆寫下「男人的承諾不要聽...。」

離婚後，郭金鳳開始經營起社群，在臉書上PO文並敘述自己瘦身成功的故事。她的體重曾一度來到60公斤，還有粗壯的大腿和水桶腰。瘦身後，體重不到50公斤。郭金鳳的PO文引發熱烈迴響。許多網友都希望郭金鳳能分享廋身秘訣。郭金鳳如今住在胡志明市。盡管不是明星，但因為出色的外表和曲折的人生經歷，她在越南可是一名相當知名的網紅。

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(中時電子報)