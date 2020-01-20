美式賣場好市多折扣多，總是吸引不少台灣民眾辦卡、消費，但有一名網友分享他到美國好市多時所拍下的照片，照片裡的產品價格低，意外掀起網友的論戰，有人就直言，「老外折扣都是好幾折起跳，不像台灣…」。

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出自己在美國當地好市多的購物情況，他指出，「我只是想分享一下，美國好市多折扣他X的多又便宜，台灣折扣真是他X的少。這還只是一小部分而已」。從照片裡可以看見有不少電器產品，像是氣炸鍋、攪拌機等等。

網友分享美國當地好市多的折扣。（摘自臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》）

底下網友看到貼文後，紛紛大喊便宜，「這是氣炸鍋吧！不到2000」、「看完也想加一句他X的，我現在保健食品都網路找代購在美國costco買，他X的有夠便宜」、「覺得台灣好市多降價無感，目前只剩固定買幾樣物品」。

網友直指，台灣好市多的代理商賺翻。（摘自臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》）

雖然有部分網友指出，是關稅的問題，但另一位網友就拿出數據來反駁，他以一個日本後照鏡來說，日官方價格2700台幣，台售價5700台幣，打到50%關稅，總代理拿8折進價，通常為七折就是到台灣價格約莫（含運費）3300元上下，加個兩成利潤約4000元，「我也不懂為什麼賣的5700元，這都是查詢的到的公開訊息」。

(中時電子報)