大陸為了應對14億人口所生產的垃圾，一直在想辦法解決這個難題，當地最大的垃圾場面積約等於100座足球場，而且已經裝滿，這比預定計畫提早了25年左右。有鑑於此，大陸宣布從2020年開始，大城市將禁止使用不可分解的塑膠袋，餐飲業也被禁止使用塑膠吸管和餐具，到了2022年將推廣到所有城鎮。

根據中國國家發展和改革委員會（NDRC）19日表示，10年內將在全國逐步淘汰一次性塑料產品的生產和使用。發言人孟瑋表示，會依「禁限一批、替代循環一批、規範一批」的原則，分2020年、2022年、2025年三個時間段完成任務目標。

隨著線上購物和外送服務日趨蓬勃，不只大都會，農村地區使用塑膠產品的狀況也有所增加。線上購物中使用的大量塑膠包裝成為大宗污染來源，哥倫比亞大學和浙江大學在2019年的一項聯合研究也指出，中國生產的塑料產品佔全球的29%以上，是世界上最大的塑料生產國。

大陸曾在2007年公布了「關於限制生產銷售使用塑膠購物袋的通知」，規定從2008年6月1日起，所有超市、商場的塑膠購物袋均軍要標明價格並單獨收費，但這項政策經過10年，成效並不彰。

除了大陸之外，泰國1月起也停止提供一次性塑膠袋，共有43間百貨公司、超過1萬間7-11，以及Big C、Tesco Lotus、Tops、Central等均響應此政策；印尼也有類似相關的政策正在施行，大陸發表了新的限塑政策，但銷售新鮮農產品的市場將不受規範，可以繼續使用，除此之外也將禁止生產和販賣厚度小於0.025mm的塑料袋。

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(中時電子報)