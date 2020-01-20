蔡政府推動軍公教年金改革曾引發極大反彈，蔡英文總統今天被問到選後年改政策是否會有微調可能？蔡英文回應，年金改革確實讓一些人受到影響，但整個社會認為是應該支持的事情，她會在取捨之間，再來看一下整個情況。

蔡英文今晚接受新聞面對面節目專訪，主持人詢問蔡英文是否只做817萬選民的總統？還是能讓受到影響的 軍公教年金改革進行微調？

蔡英文表示，她不會因為把選票就放在口袋裡說謝謝了，會去考量817萬票選民的期待，也會考慮552萬票選民的期待，年金改革確實讓一些人受到影響，但對整個社會而言，大家都認為這是一個應該支持的事情，這個取捨之間如何維持平衡，她會再來看一下整個情況。

至於是否會就年改再做審視？她說，基本上不能偏離年改的主要的方向，因為大多數人都認為這是一個必須要做的事情。對於受到影響的人所受到的衝擊，她也一再表達對他們的歉意。

蔡英文也透露，過去擔任陸委會主委面對立法院質詢有時回答「比較直白一點」，雖然有人覺得言語伶俐是好事，但父親蔡潔生告誡她，「無論在什麼樣的情況下講話，都要給別人留餘地」。她說「這點我懂了」，至今也謹遵父親教誨，尤其做總統，說話盡量讓每個聽的人都覺得還有一個餘地。

對自己參選總統，蔡英文也笑稱「如果爸爸現在還在，一定會嘆一口氣說，你又是一個麻煩」。父親是希望兒女平平安安過一輩子的那種人，「我現在都不敢確定，如果決定要選總統，爸爸還在世的話會不會贊成。」

(中時 )