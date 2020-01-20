林心如被拍到小腹微凸。（圖／翻攝自微博）

經紀人澄清只是角度問題。（圖／翻攝自微博）

藝人林心如和霍建華婚後育有一女「小海豚」，當媽的她仍然工作滿檔，近來就又飛到大陸拍攝廣告，未料陸網就瘋傳她在現場被拍到凸肚的畫面，引外界猜測是否懷了二胎。

照片中，林心如穿著白色大衣，腳踩脫鞋，開心地跟現場小朋友玩耍，而吸睛的是，在寬鬆大衣底下，她被拍到疑似小腹微凸，尤其一個雙手交叉護肚的畫面更是明顯。

照片在陸網流傳後，娛樂博主《芒果撈星探》指出，經紀人回應：「假！衣服角度問題，完全沒有的事」，火速澄清傳聞。

(中時電子報)