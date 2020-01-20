大家都知道納粹黨發動過極為可怕的反猶太運動，之後成為歷史傷痛。然而歷史上的岐視猶太人事件，又應如何面對? 德國路德城威登堡市政教堂(Stadtkirche Wittenberg)所留的反猶太浮雕，已有700年以上的歷史，是該視為歷史的一部分?還是該拆除，德國地方法院要做出決定。

美聯社報導，路德城威登堡市政教堂，曾經是14世紀宗教改革家馬丁·路德（Martin Luther）宣講過的地點，在西方史有著重要地位。1996年，市政教堂於獲得聯合國教科文組織「世界遺產」的地位。然而這座德國教堂的牆壁上，有一幅數百年來反猶太主義的醜陋殘跡「猶太豬」。

引發爭議的反猶太浮雕，德國地方法院將決定是否拆除。(圖/美聯社)

市政教堂的猶太豬浮雕，可追溯到公元1300年左右，它位於教堂拐角處離地面約4公尺，描繪著一隻大母豬，底下有猶太人吮吸豬奶，而拉比則抬起豬尾巴。在1570年新教改革之後，又增加了路德的反猶太文字。

猶太教認為豬是不純淨的，沒有人懷疑雕塑是故意冒犯猶太人。但是，該如何處理這個歷史問題，存在強烈分歧。

德國東部城市瑙姆堡（Naumburg）的地方法院，將在周二考慮猶太教徒邁克·杜爾曼（Michael Duellmann）的提議，要求將該堂區拆除。

杜爾曼認為，這個浮雕是對猶太教的誹謗和侮辱，也對往的歷史造成了可怕的作用。

杜爾曼於1970年代皈依猶太教，並於2017年（德國紀念宗教改革500週年）時，提出這一問題，他從那時候開始，就要求教堂拆除這個浮雕。

馬丁路德在1517年無視羅馬天主教的權威，將他的「九十五條論綱」(關於贖罪券的意義及效果的見解)，釘在了威登堡的諸聖堂大門上，從而發起了德國宗教改革。然而他本人也反猶太人的，歷史人物總是有多面性。

城市教堂在1980年代初曾進行裝修，當時該教區決定將這個砂岩雕塑保留在原處，並且對內容進行了修復，表示尊重歷史。到了1988年，在附近上修建了一座紀念館，內容是紀念納粹曾經發生的對猶太人的迫害。

此外，附近還種了一棵雪松樹以表示和平，並掛上一個標牌，用德語和英語提供有關雕塑的信息。

許多人認為，做到這個程度也就可以了，比如約翰尼斯‧布洛克牧師( Johannes Block )說：「事實上，教堂與原告都在同一條船上，每個人都知道這樣的歷史雕塑是錯的，該教區也不想繼承這個歷史錯誤。然而我們後人已經蓋了紀念館，也說明了反猶太的錯誤歷史，這個浮雕就不再是一個孤立的作品，而是與歷史教訓融合一起。所以，我們不應隱藏或拆除歷史，而是應該走與歷史的和解之路。」

他的結論是：「人們應該保留建築物的歷史和原貌，這才是對歷史負責。」

杜爾曼則反駁，即使有紀念館，也沒能削弱「猶太豬」浮雕的壞影響，它只要存在，就會繼續在教堂和社會中，產生可怕的反猶太影響。

教堂裡也有各種各樣的意見。去年，路德教會的主教弗里德里希‧克萊默（Friedrich Kramer）說，他支持從教堂的牆壁上取下浮雕，然後另外選地方公開展示並作解釋。他不喜歡把它放保留在原地點。他也讚揚了1988年的紀念館，但表示仍有缺點，包括未能解決路德的反猶太主義問題。

布洛克牧師表示，如果法官同意拆除雕塑，那他們也會有相應做法，教堂會要求當局評估，從受保護的古蹟建築物中拆除歷史文物，是否有其他的面相要考慮。

布洛克說，他對該案上法庭感到遺憾，他表示：「我們不是雕塑的倡導者和發起者，我們只是繼承者，正在努力認真處理這一遺產。」

(中時電子報)